Ghost of Tsushima: Nuovi dettagli sull’espansione (Di martedì 13 luglio 2021) Annunciata di recente, quest’oggi si torna a parlare della nuova espansione per Ghost of Tsushima, il cui rilascio è previsto per il 20 Agosto 2021. Nuovi dettagli per l’espansione di Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima si espanderà con una nuova e generosa località da esplorare, accessibile da tutti i giocatori che avranno raggiunto almeno l’atto 2 della storia principale. Jin Sakai si recherà sull’isola di Iki per indagare sulla presennza mongola. La nuova località avrà dimensioni paragonabili alla prima parte della mappa principale ed è ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 13 luglio 2021) Annunciata di recente, quest’oggi si torna a parlare della nuova espansione perof, il cui rilascio è previsto per il 20 Agosto 2021.per l’espansione diofofsi espanderà con una nuova e generosa località da esplorare, accessibile da tutti i giocatori che avranno raggiunto almeno l’atto 2 della storia principale. Jin Sakai si recherà sull’isola di Iki per indagare sulla presennza mongola. La nuova località avrà dimensioni paragonabili alla prima parte della mappa principale ed è ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Ghost of Tsushima: Nuovi dettagli sull'espansione - BlackDukeITA : Questione #DirectorsCut: di base sono favorevole se ci sono contenuti in più, 10€ per upgrade #PS5 è ok.… - domenicopanacea : @Anse1987 Non ci sono ancora titoli veramente next gen che facciano gridare al miracolo, che profumino di nuovo, ma… - giannifioreGF : Ghost of Tsushima - Standard - PlayStation 4 da Sony Prezzo: 39.99€ invece di 74.99€ - theshadowithin : Certo! Anche se al momento faccio Ghost of Tsushima, quindi se non finisco quello, inizio un altro. Però magari per… -