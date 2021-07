Dollaro in punta di piedi guarda a inflazione e Fed

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove con cautela il mercato valutario con ilche perde qualche posizione, in vista dei dati sull’degli Stati Uniti, in arrivo nel pomeriggio, che potrebbero offrire agli operatori indizi sui tempi del tapering e dell’aumento dei tassi di interesse. Sotto gli occhi degli investitori le testimonianze, in Congresso, del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sullo stato dell’economia statunitense. A proposito di Fed, domani sarà pubblicato il Beige Book, il rapporto sullo stato dell’attività economica degli Stati Uniti, elaborato ogni sei settimane, sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui ...

