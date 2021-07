Connettore unico ricarica smartphone: la CE vuole introdurlo (Di martedì 13 luglio 2021) La Commissione Europea preme per il Connettore unico per la ricarica degli smartphone, così da facilitare ulteriormente le cose agli utenti e di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti elettronici. Nel 2009 la CE, tramite la creazione di un patto basato su adesione volontaria da parte degli OEM, si batté per passare dai precedenti trenta connettori di ricarica agli attuali tre, che si intende ancora ridurre di numero. La proposta di legge è attesa per il prossimo autunno. Apple, neanche a dirlo, non è affatto d’accordo, affermando che proporre un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 luglio 2021) La Commissione Europea preme per ilper ladegli, così da facilitare ulteriormente le cose agli utenti e di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti elettronici. Nel 2009 la CE, tramite la creazione di un patto basato su adesione volontaria da parte degli OEM, si batté per passare dai precedenti trenta connettori diagli attuali tre, che si intende ancora ridurre di numero. La proposta di legge è attesa per il prossimo autunno. Apple, neanche a dirlo, non è affatto d’accordo, affermando che proporre un ...

