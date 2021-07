Belen partorisce | arriva la reazione dei suoi ex Corona e De Martino

(Di martedì 13 luglio 2021) Solo un like da parte di Stefano Dealla notizia del parto della sua ex moglieRodriguez; diverso l'atteggiamento di Fabrizio

tempoweb : Belen Rodriguez partorisce Luna Marì, cosa le dice Fabrizio Corona #belenrodriguez #fabriziocorona… - iodiuba : Belen Rodriguez partorisce dopo la vittoria dell'Italia: ecco il suo primo post su Luna Marì - _clauf__ : RT @eeeeh_boh: Belen che ha fatto una gravidanza di 20 mesi e partorisce durante la finale dei mondiali e quindi non se la sta cacando ness… - eeeeh_boh : Belen che ha fatto una gravidanza di 20 mesi e partorisce durante la finale dei mondiali e quindi non se la sta cacando nessuno - efdiegi : Comunque sfigata Belen che partorisce dopo 48 anni e viene praticamente DOPPIAMENTE eclissata da Nazionale e Berrettini -

Nessun commento pubblico da parte di Stefano De Martino , che ha chiuso la relazione conRodriguez a maggio dello scorso anno. I due avevano riprovato a stare insieme dopo essersi lasciati poco ...La reazione di Stefano De Martino dopo il parto diLa domanda dei fan, a questo punto, è che fine abbia fatto Stefano De Martino. Il padre del piccolo Santiago, nonché ex marito della ...PADOVA - Luna è spuntata nella notte magica del trionfo dell'Italia calcistica. Una scarpetta bianca e rosa ad avvolgere un piedino: è l'istantanea che Belen Rodríguez ...Solo un like da parte di Stefano De Martino alla notizia del parto della sua ex moglie Belen Rodriguez; diverso l'atteggiamento di Fabrizio Corona ...