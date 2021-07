Android Auto potrebbe accogliere i giochi in HTML5 (Di martedì 13 luglio 2021) Ormai Android Auto, il perfetto compagno di viaggio intelligente che aiuta il guidatore a mantenere la concentrazione, a rimanere in contatto con i suoi cari ed a divertirsi usando l’Assistente Google, sta diventando sempre più digitale e ricco di novità. Infatti, tramite l’analisi dell’ultima versione del servizio, un utente Reddit è riuscito a rilevare un’ignota app chiamata GearSnacks. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, GameSnacks è una piattaforma di gioco HTML5 (con più di 600 titoli per giocare) appartenente all’Area 120, ossia il laboratorio di Google dove vengono effettuati progetti di sperimentazione. L’utente ha scoperto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Ormai, il perfetto compagno di viaggio intelligente che aiuta il guidatore a mantenere la concentrazione, a rimanere in contatto con i suoi cari ed a divertirsi usando l’Assistente Google, sta diventando sempre più digitale e ricco di novità. Infatti, tramite l’analisi dell’ultima versione del servizio, un utente Reddit è riuscito a rilevare un’ignota app chiamata GearSnacks. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, GameSnacks è una piattaforma di gioco(con più di 600 titoli per giocare) appartenente all’Area 120, ossia il laboratorio di Google dove vengono effettuati progetti di sperimentazione. L’utente ha scoperto ...

