Anche Jeff Bezos con la sua Blue Origin potrà portare passeggeri nello spazio

(foto: Blue Origin)Anche Jeff Bezos, alla fine, potrà andare nello spazio a bordo della New Shepard della sua Blue Origin: la Federal Aviation Administration (Faa) statunitense ha appena concesso alla compagnia del patron di Amazon l'autorizzazione al lancio, per il primo volo spaziale ufficiale con equipaggio civile. Il lancio è previsto per il 20 luglio e potrà essere seguito in diretta dai canali della compagnia. La diretta del lancio Battuto sul tempo dal rivale britannico Richard Branson, che l'11 ...

