4 cose da evitare quando riciclate i fondi di caffè: occhio! (Di martedì 13 luglio 2021) Se riciclate i fondi di caffè, dovete porre estrema attenzione ed evitare queste 4 cose che ne vanificherebbero l’utilizzo soprattutto in giardino. Perfetti per allontanare le formiche e le lumache senza ricorrere a prodotti chimici ed inquinanti, spesso vengono impiegati anche come concimanti. Se è vero che contengono azoto, magnesio, rame, fosforo e potassio e che per questo risultano perfetti per promuovere la rigogliosità delle piante, in realtà non sono così versatili come ultimamente si crede! Anzi in alcuni casi potrebbero rivelarsi addirittura pericolosi e controproducenti. Ecco perché diventa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 13 luglio 2021) Sedi, dovete porre estrema attenzione edqueste 4che ne vanificherebbero l’utilizzo soprattutto in giardino. Perfetti per allontanare le formiche e le lumache senza ricorrere a prodotti chimici ed inquinanti, spesso vengono impiegati anche come concimanti. Se è vero che contengono azoto, magnesio, rame, fosforo e potassio e che per questo risultano perfetti per promuovere la rigogliosità delle piante, in realtà non sono così versatili come ultimamente si crede! Anzi in alcuni casi potrebbero rivelarsi addirittura pericolosi e controproducenti. Ecco perché diventa ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @Depalma_michele (Segretario Nazionale Fiom - CGIL): 'Il governo, se vuole evitare il Far West, deve… - zeropregi : @Luke19992000 Ho chiesto se è normale, infatti. Mica ho scritto oddio scandalo vergogna. Secondo me non dovrebbe es… - paolo_tritto : Io toglierei la regola dei rigori anche soltanto per evitare queste cose - PieraBelfanti : RT @La7tv: #lariachetira @Depalma_michele (Segretario Nazionale Fiom - CGIL): 'Il governo, se vuole evitare il Far West, deve scaricare le… - Lucafale : RT @99Posse: Avremmo tante cose da dire in merito alla nostra condanna in primo grado, ma preferiamo aspettare gli altri due gradi di giudi… -