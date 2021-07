10 trucchi iPhone incredibili da conoscere assolutamente (Di martedì 13 luglio 2021) (Adnkronos) - Salerno, 13 luglio 2021 – Alzi la mano chi non conosce Apple e il suo iPhone, lo smartphone più venduto al mondo. La sua fama è nota a tutti, ma ciò che non tutti sanno è che iPhone nasconde alcune funzionalità e trucchetti che possono migliorare notevolmente l'esperienza d'utilizzo dei suoi possessori! Ecco perché Gaetano Abatemarco, Youtuber e fondatore del famoso blog italiano di tecnologia Tra i tanti esistenti, questi sono i 10 trucchi iPhone da conoscere assolutamente: se siete utenti iPhone, state pur certi che vi piaceranno e vi aiuteranno a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) (Adnkronos) - Salerno, 13 luglio 2021 – Alzi la mano chi non conosce Apple e il suo, lo smartphone più venduto al mondo. La sua fama è nota a tutti, ma ciò che non tutti sanno è chenasconde alcune funzionalità e trucchetti che possono migliorare notevolmente l'esperienza d'utilizzo dei suoi possessori! Ecco perché Gaetano Abatemarco, Youtuber e fondatore del famoso blog italiano di tecnologia Tra i tanti esistenti, questi sono i 10da: se siete utenti, state pur certi che vi piaceranno e vi aiuteranno a ...

zazoomblog : Dieci trucchi per fare video belli con l’iPhone - #Dieci #trucchi #video #belli #l’iPhone - zazoomblog : Dieci trucchi per fare video belli con l’iPhone - #Dieci #trucchi #video #belli #l’iPhone - CorriereQ : Dieci trucchi per fare video belli con l’iPhone - StraNotizie : Dieci trucchi per fare video belli con l’iPhone - LaStampa : Dieci trucchi per fare video belli con l’iPhone -

Ultime Notizie dalla rete : trucchi iPhone Dieci trucchi per fare video belli con l'iPhone 5) Trucchi per la gestione dei file video Quando avete finito di girare, esportate il video usando ... 6) Per chi vuol fare di più, serve una app Se volete fare di più con l'iPhone conviene scaricare un'...

Come funziona iCloud su Mac, iPhone, iPad, tutto in un solo articolo ...iPhone e iPad e ripristino con iCloud 11.1 Backup automatico 11.2 Backup manuale 12 Verificare lo spazio libero su iCloud 13 Dove sono archiviati i dati di iCloud? 14 Privacy e sicurezza 15 Trucchi ...

Cinque trucchi iPhone che non tutti conoscono MobileWorld 10 trucchi iPhone incredibili da conoscere assolutamente Salerno, 13 luglio 2021 – Alzi la mano chi non conosce Apple e il suo iPhone, lo smartphone più venduto al mondo. La sua fama è nota a tutti, ma ciò che non tutti sanno è che iPhone nasconde alcune fu ...

Gaetano Abatemarco, il tech blogger che svela i trucchi iPhone Apple sta tornando ai vertici del mercato globale degli smartphone: il modello iPhone 12 ha superato il traguardo dei 100 milioni di dispositivi venduti in tutto il mondo già al 30 aprile, due mesi pr ...

5)per la gestione dei file video Quando avete finito di girare, esportate il video usando ... 6) Per chi vuol fare di più, serve una app Se volete fare di più con l'conviene scaricare un'......e iPad e ripristino con iCloud 11.1 Backup automatico 11.2 Backup manuale 12 Verificare lo spazio libero su iCloud 13 Dove sono archiviati i dati di iCloud? 14 Privacy e sicurezza 15...Salerno, 13 luglio 2021 – Alzi la mano chi non conosce Apple e il suo iPhone, lo smartphone più venduto al mondo. La sua fama è nota a tutti, ma ciò che non tutti sanno è che iPhone nasconde alcune fu ...Apple sta tornando ai vertici del mercato globale degli smartphone: il modello iPhone 12 ha superato il traguardo dei 100 milioni di dispositivi venduti in tutto il mondo già al 30 aprile, due mesi pr ...