Serie A 2021 2022 | ecco le date ufficiali della prossima stagione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

Il prossimo campionato diA avrà inizio domenica 22 agostoe terminerà a il 22 maggio 2022 . Saranno complessivamente cinque i turni infrasettimanali , che andranno in scena il 22 ...E' un incentivo e uno stimolo per fare riforme più". "Sulla giustizia - ha proseguito - ... 12 luglioLa notizia era nell'aria ormai da giorni e nel pomeriggio è arrivata anche l'ufficialità. Links sarà ancora il main sponsor del Lecce nel prossimo campionato di serie ...La Cremonese ufficializza in un colpo solo il ritorno di Carnesecchi e l'arrivo di Vido e Okoli, operazioni peraltro già preannunciate con la convocazione per il raduno dei giocatori. Ecco il comunica ...