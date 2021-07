Rapporto Censis, Corti (WINDTRE): “Connettività leva di inclusione e diritto fondamentale” (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Il valore sociale della Connettività come nuovo diritto fondamentale e il ruolo decisivo degli operatori Tlc nel garantire l’accesso a servizi sempre più evoluti sono i principali temi al centro del nuovo Rapporto Censis, realizzato in collaborazione con WINDTRE. Ne parliamo con Gianluca Corti, Chief Commercial Officer dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg. “Durante e dopo la pandemia – afferma Corti – la domanda di dati è cresciuta in modo esponenziale ed è evidente che la Connettività sia diventata una ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Il valore sociale dellacome nuovoe il ruolo decisivo degli operatori Tlc nel garantire l’accesso a servizi sempre più evoluti sono i principali temi al centro del nuovo, realizzato in collaborazione con. Ne parliamo con Gianluca, Chief Commercial Officer dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg. “Durante e dopo la pandemia – afferma– la domanda di dati è cresciuta in modo esponenziale ed è evidente che lasia diventata una ...

Advertising

Key4biz : Dall’ultimo rapporto Censis-@WindTreOfficial , per 8 italiani su 10 il web deve essere garantito a tutti. Ma chi pa… - FonteCensis : RT @LuissBusiness: Grazie agli operatori #Tlc non abbiamo perso nemmeno un giorno di lezione: così @RaffaeleOriani, Associate Dean #LuissBu… - LuissBusiness : Grazie agli operatori #Tlc non abbiamo perso nemmeno un giorno di lezione: così @RaffaeleOriani, Associate Dean… - DividendProfit : Presentato Rapporto Censis “Il valore della connettività nell’Italia del dopo Covid-19” in collaborazione con WINDT… - messveneto : La connettività come nuovo diritto fondamentale: Censis e Wind presentano il rapporto “Il valore della connettività… -