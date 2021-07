Per Berrettini è solo l’inizio (Di lunedì 12 luglio 2021) Matteo Berrettini calpesta la moquette dei corridoi dell’All England Club, attraversa le foto dei campioni con la coppa dorata in mano, le targhe dei vincitori, gli albi d’oro ricoperti da scritte dorate. Passa in mezzo a uomini e donne in divisa militare, lì per mostrargli la solennità formale del più prestigioso torneo al mondo. Porta la borsa con gli attrezzi del mestiere, beve da una bottiglia di plastica e prova a non pensarci, a quello che gli sta per succede. È il primo tennista italiano in finale di Wimbledon. L’Italia è paralizzata davanti al televisore per una partita di tennis come forse non succedeva dalla finale di Coppa Davis del 1998, Gaudenzi con la spalla ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 12 luglio 2021) Matteocalpesta la moquette dei corridoi dell’All England Club, attraversa le foto dei campioni con la coppa dorata in mano, le targhe dei vincitori, gli albi d’oro ricoperti da scritte dorate. Passa in mezzo a uomini e donne in divisa militare, lì per mostrargli la solennità formale del più prestigioso torneo al mondo. Porta la borsa con gli attrezzi del mestiere, beve da una bottiglia di plastica e prova a non pensarci, a quello che gli sta per succede. È il primo tennista italiano in finale di Wimbledon. L’Italia è paralizzata davanti al televisore per una partita di tennis come forse non succedeva dalla finale di Coppa Davis del 1998, Gaudenzi con la spalla ...

