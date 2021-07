La vittoria rafforza anche Draghi in Europa (Di lunedì 12 luglio 2021) Prima della finale di Wembley il premier ne parlava con Salvini: meglio non dirlo, ma la coppa farebbe un gran bene al Paese. La speranza in un traino anche nella campagna vaccinale Leggi su corriere (Di lunedì 12 luglio 2021) Prima della finale di Wembley il premier ne parlava con Salvini: meglio non dirlo, ma la coppa farebbe un gran bene al Paese. La speranza in un trainonella campagna vaccinale

Advertising

PicchioRocca : RT @Corriere: Europei, la vittoria dell’Italia rafforza anche Draghi in Europa - Corriere : Europei, la vittoria dell’Italia rafforza anche Draghi in Europa - Italia_Notizie : La vittoria rafforza anche Draghi in Europa - MassimoFaggioli : RT @pandorarivista: «I successi nel calcio non cambiano l’andamento dell’economia [...] Eppure, quell’euforia che accompagna una vittoria r… - GiacomoCentana2 : RT @pandorarivista: «I successi nel calcio non cambiano l’andamento dell’economia [...] Eppure, quell’euforia che accompagna una vittoria r… -