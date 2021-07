Juniper Research | Mobility - as - a - Service to Displace 2 2 Billion Private Car Journeys by 2025; Driven by PublicPrivate Partnerships

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juniper Research

CMI Customer Management Insights

Contacts Contacts at Deenova : Christophe Jaffuel , Martina Buccianti +39 0523 785311 Articoli correlati: Mobility - as - a - Service to Displace 2.2 Billion Private Car Journeys by ...370% Growth Over Next 4 Years BASINGSTOKE, England-(BUSINESS WIRE)- #maas -A newstudy has found that MaaS (Mobility - as - a - Service) will displace over 2.2 billion private car journeys by 2025; rising from 471 million in 2021. The concept of MaaS involves the ...COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale di Business Wire Thales’ Leading Position in Connectivity & Cybersecurity to Bring Trust to the Next Wave of Connected Cars. Conne ...Un recente studio di Juniper Research stima che a causa delle frodi nei pagamenti online tra il 2021 e il 2025 a livello globale verranno persi 206 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra equival ...