Italia-Inghilterra 4-3 d c r | le pagelle di StrettoWeb | la Regina costretta a inchinarsi a un ragazzino di 22 anni!

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’è sul tetto d’Europa: battuta l’in finale grazie ai due rigori parati da Gigio Donnarumma Siamo i più forti, siamo i migliori, siamo sul tetto d’Europa! L’vince il suo secondo Europeo della storia battendo in finale l’dopo un altro 1-1 e un’altra pazza lotteria dei rigori, dove si erge davanti a tutti l’eroe Gigio Donnarumma, 22 anni sulla carta d’identità. Il portierone para due penalty e regala il successo agli azzurri in seguito al botta e risposta Shaw-Bonucci ai tempi regolamentari. Le nostre. Donnarumma 9 – A 22 anni, col sorriso e la spavalderia di ...

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono i leader dell'campione d'Europa. Uno ha realizzato il gol del pareggio in finale contro l', l'altro è il capitano di un gruppo che ha ...... ai microfoni della Rai, esulta dopo il trionfo dell'a Euro 2020. Il difensore della Juventus ha realizzato il gol dell'1 - 1 nella finale vinta ai rigori contro l'L'impresa dell'Italia campione d'Europa celebrata sui giornali in Italia e nel mondo. Mentre l'Inghilterra piange la maledizione dei rigori, in Spagna scomodano la storia e il Maracanazo diventa. il ' ...Poi l’urlo liberatorio che ha avvolto la città e la festa. Fino all’esplosione di gioia arrivata dopo ben due tempi supplementari di pura adrenalina, di sofferenza, e la girandola mozzafiato dei rigor ...