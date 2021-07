Insigne, due big club su di lui e un rinnovo sempre più complesso (Di lunedì 12 luglio 2021) Con le ottime prestazioni di Insigne all'Europeo, la situazione rinnovo può farsi più complessa. Le ultime parole del presidente Aurelio De Laurentiis raccontano la difficoltà sul rinnovo del contratto, che scade tra poco più di 11 mesi. La trattativa per il rinnovo ancora non è cominciata ma il presidente ha garantito che il capitano è punto fermodel Napoli e sarà lui a decidere il suo futuro. I grandi club europei su Insigne Da ormai diverso tempo si parla dell'interesse del Barcellona e del PSG, che però non sembrano pronti a lanciare l'affondo finale. Bisogna aspettare il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 luglio 2021) Con le ottime prestazioni diall'Europeo, la situazionepuò farsi più complessa. Le ultime parole del presidente Aurelio De Laurentiis raccontano la difficoltà suldel contratto, che scade tra poco più di 11 mesi. La trattativa per ilancora non è cominciata ma il presidente ha garantito che il capitano è punto fermodel Napoli e sarà lui a decidere il suo futuro. I grandieuropei suDa ormai diverso tempo si parla dell'interesse del Barcellona e del PSG, che però non sembrano pronti a lanciare l'affondo finale. Bisogna aspettare il ...

