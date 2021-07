Gli Azzurri campioni d’Europa da Mattarella e Draghi

Advertising

juventusfc : ????????????????????????????????????! ???????? GLI #AZZURRI CE L’HANNO FATTA! HANNO VINTO #EURO2020! ?? COMPLIMENTI AI NOSTRI FAB FOUR BI… - gigiodonna1 : Campioni d’Europa ?? Orgogliosi di aver regalato il sorriso a tutti gli italiani e aver vissuto insieme ai nostri st… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - TMit_news : Gli Azzurri ?? riscrivono la storia ????. La propria e quella degli Europei ?????? #TMdatabase #EURO2020 #ItsComingRome… - sara21052005 : RT @Corriere: La vittoria dell'Italia è stata la conquista di una grande squadra. Un'impresa difficile che però è il segno che gli Azzurri… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Azzurri

ROMA - L' Italia è tornata a Roma e nel pomeriggio sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , e a palazzo Chigi dal premier Mario Draghi . Dopo l'atterraggio all'...Il calcio sarà anche tornato a casa, come cantano da mesi a questa parteinglesi per la finale di Euro 2020 a Wembley: ma la vittoria no, quella se la sono ripresi in manodi Roberto Mancini, con un 4 - 3 arrivato dopo una gara a inseguimento e dopo i calci di rigore. Con la Coppa degli Europei che "It's coming home Rome", i meme si sono sprecati: dal ct ...It came Rome, il trofeo di Euro 2020 è sbarcato nelle prime ore della mattina a Fiumicino, ben saldo nelle mani di capitan Giorgio Chiellini che scendeva le scalette dell'aereo al fianco del ct ..."Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio. Gli Azzurri, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, hanno mostrato insieme a grandi individualità, un gio ...