Giulia Stabile e il diploma in Accademia. La ballerina lancia un messaggio (Di lunedì 12 luglio 2021) Giulia Stabile si è diplomata presso l’Accademia di danza. La ballerina scrive un messaggio rivolto a tutti i giovani. La piccola Giulia, appena 18enne ha conquistato non solo l’ultima edizione di Amici, ma il cuore di tantissimi fan di ogni generazione. Durante il programma, nella casetta più amata d’Italia Giulia è riuscita ad emergere insieme al suo talento. Bella, solare e super talentuosa, sono queste le prime caratteristiche che contraddistinguono Giulia. Abbiamo conosciuto ogni suo lato, ogni sua debolezza, ogni suo desiderio. ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 luglio 2021)si èta presso l’di danza. Lascrive unrivolto a tutti i giovani. La piccola, appena 18enne ha conquistato non solo l’ultima edizione di Amici, ma il cuore di tantissimi fan di ogni generazione. Durante il programma, nella casetta più amata d’Italiaè riuscita ad emergere insieme al suo talento. Bella, solare e super talentuosa, sono queste le prime caratteristiche che contraddistinguono. Abbiamo conosciuto ogni suo lato, ogni sua debolezza, ogni suo desiderio. ...

Advertising

miriampollaccia : RT @alexiuss11: buongiorno a tutti ma alla regina giulia stabile un po’ di più ??????????????? - miriampollaccia : RT @aboutgiugiulola: Giulia Stabile è la prima ballerina donna a vincere amici. I Maneskin vincono l’eurovision dopo 31 anni. L’Italia è ca… - _Giulia_Sangio_ : RT @mallantaner: E anche oggi Giulia Stabile vi insegna come si vive. Smettetela una volta per tutte - alexiuss11 : RT @mallantaner: E anche oggi Giulia Stabile vi insegna come si vive. Smettetela una volta per tutte - bemymalik_ : RT @aboutgiugiulola: Giulia Stabile è la prima ballerina donna a vincere amici. I Maneskin vincono l’eurovision dopo 31 anni. L’Italia è ca… -