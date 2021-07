Europei: festeggiamenti ad Avellino, in 15 in ospedale (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – festeggiamenti e caroselli fino a notte inoltrata anche in provincia di Avellino per festeggiare la conquista dell’Italia del titolo di campioni d’Europa. A partire dalle immediate ore successive alla conclusione della partita, quindici persone hanno dovuto far ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino per lievi contusioni ed escoriazioni provocate anche da tamponamenti tra auto. Dopo essere stati medicati, tutti sono stati dimessi in nottata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoe caroselli fino a notte inoltrata anche in provincia diper festeggiare la conquista dell’Italia del titolo di campioni d’Europa. A partire dalle immediate ore successive alla conclusione della partita, quindici persone hanno dovuto far ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’“Moscati” diper lievi contusioni ed escoriazioni provocate anche da tamponamenti tra auto. Dopo essere stati medicati, tutti sono stati dimessi in nottata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

