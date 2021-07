De Palma Fiom Cgil | “Licenziamenti alla Gianetti e Gkn? Un atto di killeraggio Governo faccia meno comunicati e più tavoli di confronto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 luglio 2021) “I 422 lavoratori licenziatidi Campi Bisenzio? Siamo al secondo caso di una comunicazione fatta per via informale come successo già. In tutti e due casi c’è una svalorizzazione completa del ruolo delle persone nelle impresa: le persone vengono utilizzate come merci e, quando non servono più, vengono messe da parte. Ma possiamo pensare che la vita delle persone sia dentro una roulette russa?“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal segretario nazionale della, Michele De, a ...