Covid Campania | 69 nuovi positivi e due vittime

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 69 ialine due le, di cui una nelle ultime 48 ore, l’altra deceduta in precedenza ma registrata solo ieri. Queste le cifre del bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso dall’unità di Crisi in. I tamponi molecolari del giorno sono 1.728; quelli antigenici 1.445. Il tasso di contagio, ovvero il rapporto trae tamponi molecolari effettuati, sale al 4% ma è un dato che – come sempre di lunedì – risente del minor numero di test effettuati nel corso della domenica. Quanto ai posti ...

...secondo il bollettino di oggi, 12 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti, di cui uno avvenuto in precedenza, ma registrato solo oggi. In terapia intensiva 15 pazienti,...I deceduti sono 13 nelle ultime 24 ore per un totale di 127.788 vittime del- 19 dall'inizio ... Sicilia (+150), Emilia - Romagna (+118), Lombardia (+95), Veneto (+76),(+69), Toscana (+...Kat, moglie di Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha condiviso un video di alcune vele in mare, mentre è in spiaggia. Di seguito le immagini da Instagram. Visualizza questo post su Instagram ...Gli anticorpi monoclonali sono farmaci specifici contro il Covid-19, autorizzati in via emergenziale e ... ad aver dispensato più monoclonali sono Lazio (838 dosi), Veneto (803), Toscana (752), ...