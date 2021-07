Azzurri sul pullman scoperto per le strade di Roma in un tripudio di tifosi Il video

(Di lunedì 12 luglio 2021) La Nazionale ce l’ha fatta, ha convinto la Prefettura dinel fare il giro per la Capitale sul, per salutare i propridopo la vittoria di Euro 2020. Dopo gli incontri con il presidente Mattarella e il Premier Draghi, gli, ai quali si è aggiunto anche Matteo Berrettini, hanno accolto l’abbraccio dei, con la Coppa che è stata mostrata alla gente in visibilio. In allegato ilpostato dal profilo Instagram della Nazionale italiana Foto: Instagram Nazionale italiana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ?? I canti, i cori, la festa dei nostri ???????????????? ??'???????????? sul volo verso #Roma ????????… - fbernardeschi : Notti magiche ???? Sul tetto d’Europa ???? #RinascimentoAzzurro #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro @azzurri - angelomangiante : Berrettini sul pullman scoperto degli azzurri è fantastico. Lo sport che unisce. Volti puliti, zero presunzione, ne… - shadesofamnesia : RT @italianews_h24: Matteo Berrettini imbucato sul pullman degli Azzurri, ormai fa parte del gruppo ?????? #ITSCOMINGTOROME #ItaliaCampione… - vinvolt00 : RT @angelomangiante: Berrettini sul pullman scoperto degli azzurri è fantastico. Lo sport che unisce. Volti puliti, zero presunzione, nessu… -

All'uscita da palazzo Chigi glifaranno un giro per la capitale con il pullmann scoperto. Lo ha annunciato Leonardo Bonucci ... 'Abbiamo fatto di tutto per vincere questa trattativapullman ...Al Quirinale , comecampo di calcio, glihanno cantato, senza risparmiare la voce, l'inno nazionale prima dell'incontro con Sergio Mattarella. Anche il capo dello Stato ha scandito le ...Euro 2020 appartiene già al passato, ma il presente è a forti tinte Azzurre. L'Italia è Campione d'Europa e saluta un torneo ben giocato, ma che ha insegnato anche come il calcio non sia la cosa più i ...Dopo essere stati ricevuti da Mattarella e Draghi, continua il passaggio trionfale per le vie del centro di Roma del pullman scoperto ccn a bordo gli azzurri e la Coppa. Sono tantissimi i tifosi che s ...