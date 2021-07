Anche a New York festeggiamenti per il trionfo degli Azzurri (Di lunedì 12 luglio 2021) Anche New York è esplosa di gioia all’ultima parata di Gigio Donnarumma. Centinaia di tifosi Azzurri si sono stretti in quello che è stato un party organizzato dal ristorante Ribalta nel West Village, a Manhattan. Un intero isolato sulla 12ma strada è stato chiuso al traffico per permettere ai tifosi della Nazionale di assieparsi e di tifare per gli Azzurri davanti a un maxischermo. col/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021)Newè esplosa di gioia all’ultima parata di Gigio Donnarumma. Centinaia di tifosisi sono stretti in quello che è stato un party organizzato dal ristorante Ribalta nel West Village, a Manhattan. Un intero isolato sulla 12ma strada è stato chiuso al traffico per permettere ai tifosi della Nazionale di assieparsi e di tifare per glidavanti a un maxischermo. col/ su Il Corriere della Città.

DiMarzio : Italia campione d'Europa: si fa grande festa anche a... New York ??| #ITA - SkyTG24 : Euro 2020, anche a New York si festeggia l'Italia

