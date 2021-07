Alla fine "It's coming Rome": l'epic fail dell'Inghilterra sui social (Di lunedì 12 luglio 2021) Insegnano gli Europei 2020: cantar vittoria prima del tempo con un hashtag come "It's coming home" non porta tanto fortuna, vero? E gli Azzurri diventano campioni d'Europa "It's coming home", dicevano. Qualcuno se lo era già tatuato sulla pelle con tanto di coppa. Italia-Inghilterra a Londra, stadio di Wembley, 11 luglio 2021, finale degli Europei: il giorno in cui gli inglesi sarebbero tornati a vincere come nazionale, 55 anni dopo il mondiale del 1966, primo e unico … Leggi su it.mashable (Di lunedì 12 luglio 2021) Insegnano gli Europei 2020: cantar vittoria prima del tempo con un hashtag come "It'shome" non porta tanto fortuna, vero? E gli Azzurri diventano campioni d'Europa "It'shome", dicevano. Qualcuno se lo era già tatuato sulla pelle con tanto di coppa. Italia-a Londra, stadio di Wembley, 11 luglio 2021, finale degli Europei: il giorno in cui gli inglesi sarebbero tornati a vincere come nazionale, 55 anni dopo il mondiale del 1966, primo e unico …

