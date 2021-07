Tommaso e Valentina di Temptation Island 2021, duro attacco di una ex coppia: “Storia finta” (Di domenica 11 luglio 2021) Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono stati la prima coppia di Temptation Island 2021 a uscire, ma anche quella che sta facendo discutere di più. La gelosia di lui e la reazione di lei hanno suscitato enormi polemiche e condanne, anche da parte di un’ex coppia che ha fatto parte dello stesso programma condotto da Filippo Bisciglia. Temptation Island, frecciatina di un’ex coppia a Tommaso e Valentina La gelosia patologica di Tommaso ha colpito nel segno, ma ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 luglio 2021)Eletti eNulli Augusti sono stati la primadia uscire, ma anche quella che sta facendo discutere di più. La gelosia di lui e la reazione di lei hanno suscitato enormi polemiche e condanne, anche da parte di un’exche ha fatto parte dello stesso programma condotto da Filippo Bisciglia., frecciatina di un’exLa gelosia patologica diha colpito nel segno, ma ...

Advertising

CdGherardesca : Io sono entusiasta, assolutamente estasiato, dal sogno cronenberghiano di Tommaso in cui ha visto Valentina con un… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Nonostante nessuno dei due abbia rinnegato il sentimento... Valentina e Tommaso abbandonano #TemptationIsland da separati… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Valentina sta passando buona parte di questa puntata nel Pinnettu... ma per lei, quella di Tommaso è solo una strategia p… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Tommaso ha una reazione molto provocatoria nei confronti di Valentina... ed è subito scompiglio! #TemptationIsland https:… - mind_of_mary : Italia,potete fare un goal inaspettato come la scelta di Tommaso di uscire con Valentina. Grazie -