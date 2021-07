Pierpaolo Pretelli lancia la sua prima linea di profumi. Ecco i dettagli (Di domenica 11 luglio 2021) Pierpaolo Pretelli stupisce ancora tutti un’altra volta, dopo la hit estiva che ha fatto ballare tutti e continua a farlo, arriva la sua prima linea di profumi. Due super notizie in un unico giorno, per il giovane ed ex gieffino del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli è un momento d’oro, l’amore va a gonfie vele con la sua Giulia Salemi, e anche con il lavoro sta riscontrando un notevole successo. Tra le belle notizie, oggi il suo primo singolo d’esordio “L’estate più calda” ha raggiunto 2mln di visualizzazioni su Youtube, un traguardo importante per la sua carriera ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 luglio 2021)stupisce ancora tutti un’altra volta, dopo la hit estiva che ha fatto ballare tutti e continua a farlo, arriva la suadi. Due super notizie in un unico giorno, per il giovane ed ex gieffino del Grande Fratello Vip,è un momento d’oro, l’amore va a gonfie vele con la sua Giulia Salemi, e anche con il lavoro sta riscontrando un notevole successo. Tra le belle notizie, oggi il suo primo singolo d’esordio “L’estate più calda” ha raggiunto 2mln di visualizzazioni su Youtube, un traguardo importante per la sua carriera ...

Advertising

24sere : RT @blogtivvu: Pierpaolo Pretelli con Fariba, il padre e la sorellina di Giulia Salemi: presentazioni ufficiali in famiglia - nancygbabbalea : RT @blogtivvu: Pierpaolo Pretelli con Fariba, il padre e la sorellina di Giulia Salemi: presentazioni ufficiali in famiglia - prelemibr : RT @blogtivvu: Pierpaolo Pretelli con Fariba, il padre e la sorellina di Giulia Salemi: presentazioni ufficiali in famiglia - Rinocb9 : RT @blogtivvu: Pierpaolo Pretelli con Fariba, il padre e la sorellina di Giulia Salemi: presentazioni ufficiali in famiglia - DomenicoIppol20 : RT @DomenicoIppol20: #prelemi GIULIA SALEMI È PIERPAOLO PRETELLI SIETE UNA MERAVIGLIA DI COPPIA. GIULIA SALEMI È PIERPAOLO PRETELLI AVETE… -