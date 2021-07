Novak Djokovic vince Wimbledon 2021, ma per Matteo Berrettini è solo l'inizio (Di domenica 11 luglio 2021) Onore a Matteo Berrettini che a Wimbledon 2021 si arrende dopo una battaglia di oltre tre ore contro il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, probabilmente il più forte tennista di sempre: 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 il risultato finale di un match emozionante nel quale il romano ha lottato e ha dato il meglio. Berrettini si è visto costretto a cedere solo di fronte a un fenomeno che alza la coppa di Wimbledon per la sesta volta in carriera e che quest'anno ha in calmiere tre tornei dello Slam e la possibilità di fare il Grande Slam vincendo l'Open americano (e in ... Leggi su gqitalia (Di domenica 11 luglio 2021) Onore ache asi arrende dopo una battaglia di oltre tre ore contro il numero 1 del mondo,Djokovic, probabilmente il più forte tennista di sempre: 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 il risultato finale di un match emozionante nel quale il romano ha lottato e ha dato il meglio.si è visto costretto a cederedi fronte a un fenomeno che alza la coppa diper la sesta volta in carriera e che quest'anno ha in calmiere tre tornei dello Slam e la possibilità di fare il Grande Slam vincendo l'Open americano (e in ...

Advertising

WeAreTennisITA : INARRESTABILE DJOKOVIC ?? Novak non si ferma neanche di fronte a Berrettini: vince per 6-7 6-4 6-4 6-3, conquista il… - RadioItalia : A Wimbledon vince Novak Djokovic in quattro set, per Matteo Berrettini un torneo indimenticabile! Il vincitore Dj… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC VINCE IL TORNEO Sconfitto Berrettini in 4 set (6-7, 6-4, 6-4, 6-3) 20° Slam per il… - VelvetMagIta : Wimbledon, Un grande Berrettini non basta: vince Novak Djokovic #Wimbledon #Wimbledon2021 #MatteoBerrettini… - _PistisSophia : Vince il torneo di Wimbledon Novak #Djokovic, colui che ha avuto il coraggio di schierarsi a favore della libertà d… -

Ultime Notizie dalla rete : Novak Djokovic vince Wimbledon, in finale Berrettini è sconfitto ma esce tra gli applausi: 'Non è la fine ma l'inizio della mia carriera' Poi il microfono al vincitore Novak Djokovic che dispensa ... Il serbo batte in rimonta Berrettini e vince il sesto Wimbledon come ...

Il racconto della finale di Wimbledon 2021: troppo Djokovic per Berrettini Djokovic vince a Wimbledon e si dimostra troppo per un comunque ... Complimenti al team di Novak, vincono tantissimo. E' stato un ...

Poi il microfono al vincitoreche dispensa ... Il serbo batte in rimonta Berrettini eil sesto Wimbledon come ...a Wimbledon e si dimostra troppo per un comunque ... Complimenti al team di, vincono tantissimo. E' stato un ...