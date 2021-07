Madre e figlio muoiono avvelenati in panetteria: la triste vicenda (Di domenica 11 luglio 2021) Tragica scoperta questa mattina nella panetteria di un piccolo paese del nord Italia. Sul posto 118 e Carabinieri impegnati nelle indagini I loro corpi sono stati trovati da una parente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 11 luglio 2021) Tragica scoperta questa mattina nelladi un piccolo paese del nord Italia. Sul posto 118 e Carabinieri impegnati nelle indagini I loro corpi sono stati trovati da una parente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

