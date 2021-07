Lozano, riuscito l’intervento di chirurgia plastica: stop da 4 a 6 settimane (Di lunedì 12 luglio 2021) Comunicato della federazione nazionale messicana sulle condizioni di Lozano che è stato sottoposto a un intervento di chirurgia plastica. Dopo l’impatto ricevuto durante la partita Messico vs Trinidad & Tobago, Hirving Lozano è stato trasferito in ospedale dove è stato sottoposto a diversi esami medici dopo il duro colpo subito. L’attaccante ha avuto una ricostruzione della ferita del sopracciglio sinistro, effettuata da un chirurgo plastico. Il calciatore è già in hotel, è stato dimesso. Dovrà essere sottoposto a un’ulteriore valutazione neurologica. I tempi di recupero sono stimati in un tempo che va dalle quattro ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) Comunicato della federazione nazionale messicana sulle condizioni diche è stato sottoposto a un intervento di. Dopo l’impatto ricevuto durante la partita Messico vs Trinidad & Tobago, Hirvingè stato trasferito in ospedale dove è stato sottoposto a diversi esami medici dopo il duro colpo subito. L’attaccante ha avuto una ricostruzione della ferita del sopracciglio sinistro, effettuata da un chirurgo plastico. Il calciatore è già in hotel, è stato dimesso. Dovrà essere sottoposto a un’ulteriore valutazione neurologica. I tempi di recupero sono stimati in un tempo che va dalle quattro ...

