La Vita in Carcere del Comandante Schettino: “Chiede Sempre a Tutti una Bottiglia d’Acqua di Mare” (Di domenica 11 luglio 2021) Il suo nome è tristemente noto per aver causato il disastro della nave Costa Concordia nel 2012: si tratta del Comandante Schettino, che per il fatto sta scontando una condanna ... Leggi su youreduaction (Di domenica 11 luglio 2021) Il suo nome è tristemente noto per aver causato il disastro della nave Costa Concordia nel 2012: si tratta del, che per il fatto sta scontando una condanna ...

Advertising

matteosalvinimi : Ma come si fa??? Altro che campo Rom a spese degli italiani… Carcere a vita, lavoro quotidiano e via la chiave. - battmark2 : @repubblica ??Chiudere tutto, presto!!! ?? Una pandemia Che fa ben 12 morti al giorno su 60.000.000 di abitanti!!… - Gio_Fruscione : [5/16] Oltre alla sua, la condanna più importante è quella contro il generale Ratko Mladic, il cui appello un mese… - RenatoSouvarine : RT @Lantidiplomatic: Stella Morris: proposta Usa equivale al carcere 'effettivo' a vita per Assange #DropTheCharges #FreeAssangeNOW @Stel… - Giuggio72684862 : RT @BlueBel87796049: Beppe Grillo deve lasciare che i giudici emettano in fretta una sentenza, magari di colpevolezza. Il ragazzo merita u… -