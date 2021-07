La SSC Napoli sull’infortunio di Lozano: “Condizioni non preoccupanti” (Di domenica 11 luglio 2021) La SSC Napoli aggiorna tutti sulle Condizioni di Hirving Lozano dopo l’infortunio subito in campo con la propria Nazionale. Nella giornata di ieri Hirving Lozano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 11 luglio 2021) La SSCaggiorna tutti sulledi Hirvingdopo l’infortunio subito in campo con la propria Nazionale. Nella giornata di ieri Hirving… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale La SSC Napoli sull’infortunio di Lozano: “Notte in osservaz… - cn1926it : Infortunio #Lozano, SSC #Napoli: “Le sue condizioni non destano preoccupazione” - areanapoliit : ?? Infortunio Lozano, comunicato della SSC Napoli Gli aggiornamenti: - FabioDc92 : RT @claudioruss: Nota SSC #Napoli: “Hirving #Lozano è uscito per infortunio durante Messico-Trinidad & Tobago. L'attaccante del Napoli si è… - GoldelNapoli : ?L'attaccante sarà sottoposto a risonanza magnetica -