Guardate | si è staccato un motore E l' aereo si schianta | la tragedia più grande fino all' 11 settembre

(Di domenica 11 luglio 2021) Era il 25 maggio del 1979. Alle 14.50 si consumò il più grave incidentenella storia degli Stati Uniti. Si tratta dell'American Airlines 191, che doveva viaggiare da Chicago a Los Angeles. Il velivolo è un McDonnell Douglas DC-10, ritenuto affidabile e moderno, alle spalle soltanto sette anni di servizio. Pochissimi, per un. A bordo, come ricorda ilgiornale.it, c'erano 258 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio. La disgrazia, però, si consuma subito. Mentre l'ha già coperto gran parte del rettilineo di decollo lungo 1.800 metri, un controllore del trafficorealizza che il ...

dreaminhogvarts : Sveglia all'alba, appena staccato da lavoro e ora vado direttamente a vedere la partita con i miei amici senza nemm…

... un controllore del traffico aereo si accorge che il motore numero uno si è staccato dall'ala sinistra, per precipitare a terra. L'incidente "là! Gli è volato via un motore! ", si sente ...