(Di domenica 11 luglio 2021) “Oggi è particolarmente toccante per me essere qui come europea di nazionalità tedesca. È stato un soldato tedesco a ordinare di uccidere i vostri genitori e i vostri nonni. È unaprofonda nella storia del mio”.Così Ursula von der, presidente Commissione Ue, al Campo di, davanti ai parenti dei 67 internati politici trucidati dalle SS 77 anni fa. “La loro resistenza, ha contribuito a salvare l’Italia e tutta l’Europa. Incluso il mio, la Germania”. A queste parole la platea applaude e si alza in piedi. Nel pubblico anche tanti parenti delle vittime. “La Resistenza ci ha ...

Advertising

LaStampa : Von der Leyen: “L’eccidio di Fossoli grande colpa del mio Paese” - messveneto : Von der Leyen: “L’eccidio di Fossoli grande colpa del mio Paese”: La presidente della Commissione Ue ospite della c… - Chiaratasant : RT @HuffPostItalia: Fossoli, Von der Leyen: 'Eccidio, grande colpa del mio Paese' - Fester761 : RT @Marco_dreams: David Sassoli, Ursula von der Leyen, Prodi, Castagnetti, Bonaccini, Patrizio Bianchi, il vescovo di Carpi e il rabbino Be… - TgLa7 : Von der Leyen: eccidio #Fossoli grande colpa del mio Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Fossoli Von

Così Ursulader Leyen, presidente Commissione Ue, al Campo di, davanti ai parenti dei 67 internati politici trucidati dalle SS 77 anni fa. "La loro resistenza, ha contribuito a salvare l'...La visita di Ursulader Leyen aè occasione per l'Europa per ribadire la forza di volontà contro gli attacchi alla democrazia che stanno avvenendo ai giorni nostri, e ogni riferimento sembra essere rivolto a ...Valori alla base dello Stato di diritto. Ringrazio per questo la presidente Ursula von der Leyen e il presidente David Sassoli. E ringrazio il presidente della Fondazione Fossoli, Pierluigi ..."Oggi è toccante per me essere qui come europea di nazionalità tedesca. E' stato un soldato tedesco a ordinare di uccidere i vostri genitori e i vostri nonni. L'eccidio di Cibeno è una colpa profonda ...