Covid Israele, terza dose per pazienti immunodepressi (Di domenica 11 luglio 2021) Ai pazienti israeliani immunodepressi potrebbe essere somministrata una terza dose di vaccino contro il coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità dello Stato ebraico, Nitzan Horowitz, secondo cui forniture di vaccino Moderna sono disponibili per chi ha già avuto due dosi. La popolazione israeliana è stata vaccinata quasi esclusivamente con BioNTech/Pfizer, ma le forniture potrebbero terminare entro la fine del mese. Negli ultimi giorni i contagi hanno ripreso a salire in Israele – dove il 56% della popolazione ha già ricevuto due dosi di vaccino – a causa della diffusione della variante ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) Aiisraelianipotrebbe essere somministrata unadi vaccino contro il coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità dello Stato ebraico, Nitzan Horowitz, secondo cui forniture di vaccino Moderna sono disponibili per chi ha già avuto due dosi. La popolazione israeliana è stata vaccinata quasi esclusivamente con BioNTech/Pfizer, ma le forniture potrebbero terminare entro la fine del mese. Negli ultimi giorni i contagi hanno ripreso a salire in– dove il 56% della popolazione ha già ricevuto due dosi di vaccino – a causa della diffusione della variante ...

Advertising

Corriere : Israele, verso il rinvio a settembre per l’ingresso ai turisti - SkyTG24 : Vaccini Covid, Israele: Pfizer il 30% meno efficace con variante Delta - Adnkronos : Israele, salgono i contagi per #VarianteDelta: al vaglio #restrizioni e terza dose vaccino. #Covid. - Annarel35865257 : @lasorelladiKarl Tra l'altro sei scorretta nel dire queste inesattezze e lo sai benissimo, il vaccino non immunizza… - mafe_marina : @storico900 @fattoquotidiano L'efficacia dei vaccini in Israele: l'80% dei morti di Covid a fine giugno era vaccina… -