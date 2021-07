Covid: cosa cambia in zona bianca: per feste e matrimoni serve green pass - Tutte le regole (Di domenica 11 luglio 2021) Nelle zone gialle e anche in quelle bianche gli ospiti di matrimoni, battesimi e comunioni dovranno esibire il green pass, vale a dire il certificato di vaccinazione (con entrambe le dosi), il ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 11 luglio 2021) Nelle zone gialle e anche in quelle bianche gli ospiti di, battesimi e comunioni dovranno esibire il, vale a dire il certificato di vaccinazione (con entrambe le dosi), il ...

Advertising

ladyonorato : Sono passati diversi mesi da quando negli USA è stata trasmessa questa intervista, che svela cosa è successo nella… - prettydandy : Io ancora, dopo più di un anno e mezzo, non mi spiego cosa hanno nella testa quelli che fanno le storie in posti pi… - Iledicarta : Grazie Lauro per avermi impedito di impazzire durante i mesi di marzo-aprile-maggio 2020 mentre lavoravo in mezzo a… - Paolodemalde : @robersperanza Io mi auguro solo una cosa: che oltre ai vaccini abbiate predisposto il potenziamento al raddoppio d… - andreavero16 : @davidefaraone Non sono quelli che scrivono tweet che vi spiegano cosa fare in parlamento, quello e' Verdini, ( a p… -