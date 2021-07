(Di domenica 11 luglio 2021) La regina dei fornelli è stata sbaragliata in cucina da Fabio che ci ha raccontato la sua sfiziosa versione deisemplice ecome piace a noi. Fabio e(Foto Instagram)Oggie Fabio Carassa festeggiano bene 22 anni di matrimonio, un anniversario che ieri la coppia ha festeggiato a casa con un nuovo cuoco provetto in cucina che ha sbaragliato la regina dei fornelli. Sul profilo diè apparsa infatti la foto delintento a preparare i suoidi riso con cuore morbido, una ...

Advertising

CheCucino_it : New post: Benedetta Parodi perde contro il marito: è lui il re dei supplì. Ricetta veloce - Aelois_ : RT @merlinoontheweb: La versione russa delle ricette della Benedetta Parodi. - PasqualeMarro : #BenedettaParodi, l’inaspettata rivelazione che fa impazzire i fan - assurdistan : RT @merlinoontheweb: La versione russa delle ricette della Benedetta Parodi. - Indounik : RT @merlinoontheweb: La versione russa delle ricette della Benedetta Parodi. -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Parodi

Damiano Carrara lascia l'Italia - Il commento a caldo digeranio olio essenziale 3 ml citronella olio essenziale 1 ml eucalipto olio essenziale 2 ml tea tree olio essenziale 2ml Quel ...... le parole del telecronista sono da mozzare il fiato Pubblicato su 11 Luglio 2021 Fabio Caressa da urlo per la moglie. Nelle scorse ore il telecronista e giornalista Sky ha ...Fabio Caressa celebra l’amore con Benedetta Parodi su Instagram: divisi da Euro 2020, dedica un pensiero molto dolce alla moglie per l’anniversario.Fabio Caressa da urlo per la moglie Benedetta Parodi. Nelle scorse ore il telecronista e giornalista Sky ha riservato alla conduttrice una dedica mozzafiato, sorprendendo la sua stessa dolce metà. Le ...