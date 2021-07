Samantha, 22 anni, travolta dall’auto di un ladro in fuga: aspettava il suo primo figlio (Di sabato 10 luglio 2021) Una giovane donna, incinta del suo primo figlio, è stata travolta dall’auto in corsa di un ladro in fuga. Un’altra giovane vittima della strada. E dell’imprudenza altrui. Samantha Russell stava attraversando l’incrocio al volante della sua vettura quando un’altra auto è passata col rosso a tutta velocità e si è schiantato su di lei. Così – riporta Fanpage – Samantha è morta a soli 22 anni nel periodo più felice della sua vita: la donna, infatti, era incinta del suo primo figlio. La ... Leggi su formatonews (Di sabato 10 luglio 2021) Una giovane donna, incinta del suo, è statain corsa di unin. Un’altra giovane vittima della strada. E dell’imprudenza altrui.Russell stava attraversando l’incrocio al volante della sua vettura quando un’altra auto è passata col rosso a tutta velocità e si è schiantato su di lei. Così – riporta Fanpage –è morta a soli 22nel periodo più felice della sua vita: la donna, infatti, era incinta del suo. La ...

