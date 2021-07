Piazze chiuse per paura di assembramenti. Allarme per nuovi focolai e variante (Di sabato 10 luglio 2021) Troppo alto il rischio in un momento così delicato. Chiuso a Roma lo stadio Olimpico, 2500 ingressi su prenotazione per Piazza del Popolo. Anche Bonucci invita i tifosi a feteggiare con tutte le ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 luglio 2021) Troppo alto il rischio in un momento così delicato. Chiuso a Roma lo stadio Olimpico, 2500 ingressi su prenotazione per Piazza del Popolo. Anche Bonucci invita i tifosi a feteggiare con tutte le ...

Peter_Italy : @nicmad84 @Gitro77 Dude, le conosci le piazze chiuse? non sono una novità, ma una caratteristica dell'800. - krudesky : RT @Miti_Vigliero: Bus fermi, forze dell'ordine schierate e telecamere: ecco la sicurezza a Roma per Italia Inghilterra Niente maxischermo… - Miti_Vigliero : Bus fermi, forze dell'ordine schierate e telecamere: ecco la sicurezza a Roma per Italia Inghilterra Niente maxisc… - ACurino : Piazze chiuse e tutti in casa per impedire il contagio… non impareremo mai. Ma proprio mai @SignorErnesto - Danipera75 : Maxischermi e piazze piene.... Discoteche chiuse... Mah -