Pd | Renzi | ‘non ho niente contro Letta | ma abbiamo due visioni diverse’

Roma, 10 lug (Adnkronos) – "Io non ho niente contro Enrico Letta ma spesso abbiamo due visioni diverse. Era già accaduto sulle tasse. In questa anticipazione di controCorrente spiego perché lui e io la pensiamo in modo diametralmente opposto sul passaggio Conte-Draghi. Partendo da… un mandolino". Così Matteo Renzi anticipando sui social un estratto del suo libro 'controcorrente'. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

