Papa Francesco | continua il recupero | esami e cure soddisfacenti | lavora e passeggia

Advertising

vaticannews_it : #9luglio #PapaFrancesco riceve lettere e disegni dai piccoli pazienti del Policlinico Gemelli: “Abbiamo saputo che… - vaticannews_it : #9luglio Sotto le finestre del decimo piano del Gemelli, dove da domenica è ricoverato #PapaFrancesco, una ventina… - virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - MariagladysVc : RT @vaticannews_it: #10luglio Prosegue il decorso post-operatorio di #PapaFrancesco, che sta riprendendo gradualmente il lavoro. Il grazie… - IlRisvPopolare : PILLOLE DI MISSIONARIETA' di Filippo Ciantia Un gioioso avvenimento Il 25 luglio si festeggerà la prima Giornata m… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Bergoglio è ancora ricoverato al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma 'La giornata diè stata tranquilla, con il decorso clinico atteso. Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte - a riferirlo è il portavoce vaticano Matteo Bruni aggiungendo ...Arrivano buone notizie dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma , dove è ricoverato da domenica scorsa. Il Pontefice, dopo l'Angelus si è recato in 'anonimato' nella struttura ospedaliera per essere sottoposto a un intervento programmato all'intestino. Le dichiarazioni di Matteo Bruni Il ...A portare calore, “materiale” ed “umano”, ci hanno pensato i numerosissimi volontari che in queste fredde notti si sono prodigati per soccorrere e portare assistenza ...ROMA – La giornata di Papa Francesco è stata tranquilla, con il decorso clinico atteso. Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte. Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo ...