Ong premia Harry e Meghan | si sono limitati a soli 2 figli

L'associazione ambientalista britannica, Population Matters, ha annunciato di aver premiato la coppia per la decisione, pubblicamente annunciata nel 2019, di limitarsi ad avere due figli. Una scelta '..."Scegliendo e dichiarando pubblicamente l'intenzione di limitare la loro famiglia a due - ha dichiarato un portavoce della, citato dai media britannici - , il duca e la duchessa del Sussex stanno ...Una ong ambientalista britannica, Population Matters, ha annunciato di aver premiato il principe Harry e la consorte Meghan per la decisione, pubblicamente annunciata nel 2019, di limitarsi ad ...Una ong ambientalista britannica, Population Matters, ha annunciato di aver premiato il principe Harry e la consorte Meghan per la decisione, pubblicamente annunciata nel 2019, di limitarsi ad avere d ...