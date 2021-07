Nicolò Scalfi | la confessione sulla ex conosciuta proprio a Caduta Libera | “Io e Valeria…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 10 luglio 2021) Sono trascorsi due anni dalle vittorie adima ora che in tv ci sono le repliche del quiz show su Canale 5 il “campioncino” torna a far parlare di sé. È stato intervistato da Super Guida Tv e da Tv Sorrisi e Canzoni e tra gli altri argomenti trattati ha anche replicato a chi lo accusava di essere stato avvantaggiato da Gerry Scotti e gli autori di. “Favoritismi da parte di Gerry? Sono voci che giravano dalla prima puntata e non hanno riguardato solo me ma anche gli altri campioni che hanno partecipato al torneo. Non sono una persona che fa ...