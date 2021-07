LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: le Fate scaldano il clima al volteggio, Alice D’Amato in testa (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara femminile – La presentazione della gara maschile – Il programma del weekend 18.25 Nella seconda rotazione: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio alle parallele. Angela Andreoli, Desiree Carofiglio, Elisa Iorio alle parallele. Manila Esposito al corpo libero. 18.22 Si è conclusa la prima rotazione. Aspettiamo il punteggio di Carlo Macchini alla sbarra. 18.20 Cassina vertiginoso, Colman ampissimo, Stalder impeccabile, giro intero e rotazione con braccio, infilata con mezzo giro, uscita in doppio con doppio. ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara femminile – La presentazione della gara maschile – Il programma del weekend 18.25 Nella seconda rotazione: Giorgia Villa,, Asia, Martina Maggio alle parallele. Angela Andreoli, Desiree Carofiglio, Elisa Iorio alle parallele. Manila Esposito al corpo libero. 18.22 Si è conclusa la prima rotazione. Aspettiamo il punteggio di Carlo Macchini alla sbarra. 18.20 Cassina vertiginoso, Colman ampissimo, Stalder impeccabile, giro intero e rotazione con braccio, infilata con mezzo giro, uscita in doppio con doppio. ...

