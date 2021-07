La Regina Elisabetta II mette pressione all’Italia per la finale (Di sabato 10 luglio 2021) La Regina Elisabetta II ha scritto una lettera per incoraggiare l’Inghilterra allenata da Southgate per la finale di domani sera. Ormai ci siamo, manca pochissimo alla finale tra Inghilterra ed Italia che si disputerà domani sera a Wembley. Gli azzurri tornano a disputare una finale dopo 9 anni da quella persa contro la Spagna per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 luglio 2021) LaII ha scritto una lettera per incoraggiare l’Inghilterra allenata da Southgate per ladi domani sera. Ormai ci siamo, manca pochissimo allatra Inghilterra ed Italia che si disputerà domani sera a Wembley. Gli azzurri tornano a disputare unadopo 9 anni da quella persa contro la Spagna per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

