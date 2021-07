Kane a bocca aperta: "Wow!". Due ali di follia per salutare l'Inghilterra (Di sabato 10 luglio 2021) Scene di grande entusiasmo in Inghilterra: il bus della nazionale dei "Tre leoni" all'uscita dal centro di St. George's Park per l'ultima volta: la finale di Wembley è vicina. Harry Kane su Twitter: "... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 10 luglio 2021) Scene di grande entusiasmo in: il bus della nazionale dei "Tre leoni" all'uscita dal centro di St. George's Park per l'ultima volta: la finale di Wembley è vicina. Harrysu Twitter: "...

Advertising

MirkoPaperini : @PresMoratti Ma basta...state incensando uno che esalta un rigore tirato di merda (Kane) con :'La palla torna dove… - steymaxia : RT @albertosorge: Tre giorni di tempo per trovare un trisavolo di Kane nato a Caserta e dargli la cittadinanza italiana se poi riusciamo a… - albertosorge : Tre giorni di tempo per trovare un trisavolo di Kane nato a Caserta e dargli la cittadinanza italiana se poi riusci… - rainbvrry_ : KANE TI ARRIVA UN CALCIO IN BOCCA SE SBAGLI - antofns : @partenopeppe Higuain a Kane gli caga in bocca -