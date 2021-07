Gkn Firenze, i licenziamenti: lacrime ai cancelli, "Le bestie sono trattate meglio" (Di sabato 10 luglio 2021) Campi Bisenzio (Firenze), 10 luglio 2021 - Volti scuri e segnati dalle lacrime per un misto di rabbia e disperazione. Un caldo venerdì d'estate, quando tutti erano lontani dal posto di lavoro per uno ... Leggi su lanazione (Di sabato 10 luglio 2021) Campi Bisenzio (), 10 luglio 2021 - Volti scuri e segnati dalleper un misto di rabbia e disperazione. Un caldo venerdì d'estate, quando tutti erano lontani dal posto di lavoro per uno ...

Advertising

Corriere : La multinazionale Gkn chiude a Firenze: 450 licenziati via mail - MediasetTgcom24 : Lavoro, Cgil: Gkn chiude la fabbrica di Firenze, 422 licenziati #Lavoro - RaiNews : L'impresa ha deciso di aprire una procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri dipendenti lasciandoli s… - zazoomblog : Gkn Firenze i licenziamenti: lacrime ai cancelli Le bestie sono trattate meglio - #Firenze #licenziamenti:… - donat_16 : RT @Cheteloridicoa1: È iniziata la mattanza. Ma Nardella non era quello che faceva salti di gioia per un governo infarcito di feccia di des… -