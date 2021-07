GF Vip | Stefania Orlando fa arrabbiare Adriana Volpe | “L’ha fatta passare come seconda scelta”

(Di sabato 10 luglio 2021) La nuova edizione del GF Vip prende forma Mancano ancora alcuni messi dalla messa in onda della sesta edizione del Grande Fratello Vip che, per il terzo anno consecutivo sarà guidato dal giornalista Alfonso Signorini. Il direttore del magazine a settembre avrà al suo fianco una nuova coppia di opinioniste. Infatti, dopo l’addio di Pupo L'articolo proviene da KontroKultura.

Alessio Ceniccola , attuale fidanzato di Samantha Curcio , ex tronista di Uomini e Donne , ha detto la sua su Tommaso Zorzi eOrlando dopo il Grande Fratello. Ex di Uomini e Donne loda Tommaso Zorzi e "critica"Orlando Cosa ne penso di Tommaso Zorzi? Lo reputo un ragazzo con tanta personalità e tanto ...Leggi anche __>Orlando "umiliata" dalla prossima concorrente del Gf. Che stoccata! Grande Fratello6, ecco i concorrenti della nuova edizione. La sesta edizione del Grande Fratello ...Alessio Ceniccola su Stefania Orlando: "E' stata molto intelligente a legarsi a Tommaso Zorzi" Alessio Ceniccola uno degli ex protagonisti dell'ultima ...Grande Fratello Vip 6 cast: ci saranno anche Katia Ricciarelli, Anna Lou Castoldi e Manuel Bortuzzo? E anche Maria Monsè ha già partecipato al Grande Fratello Vip, per l’esattezza nella terza edizione ...