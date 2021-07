Focolaio a Malta, “almeno 120 ragazzi italiani in quarantena” (Di sabato 10 luglio 2021) Sono al momento circa 120 i ragazzi italiani, positivi o in quarantena, che al momento si trovano in un hotel Covid di Malta. A renderlo noto è l’ambasciatore italiano a La Valletta, Fabrizio Romano, intervistato dall’Adnkronos sulla situazione a Malta, dove negli ultimi giorni si è registrato un preoccupante rialzo del numero dei contagi di Covid, soprattutto tra gli studenti delle scuole di lingua. “Al momento, la maggior parte degli studenti e degli altri giovani positivi si trova in un Covid hotel dedicato – spiega l’ambasciatore – Vi sono altri casi e contatti di individui positivi a noi noti in ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 luglio 2021) Sono al momento circa 120 i, positivi o in, che al momento si trovano in un hotel Covid di. A renderlo noto è l’ambasciatore italiano a La Valletta, Fabrizio Romano, intervistato dall’Adnkronos sulla situazione a, dove negli ultimi giorni si è registrato un preoccupante rialzo del numero dei contagi di Covid, soprattutto tra gli studenti delle scuole di lingua. “Al momento, la maggior parte degli studenti e degli altri giovani positivi si trova in un Covid hotel dedicato – spiega l’ambasciatore – Vi sono altri casi e contatti di individui positivi a noi noti in ...

