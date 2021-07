Firenze, Congresso Magistratura democratica: Ermini, confido partiti convergano su riforme (Di sabato 10 luglio 2021) Ermini auspica che le forze politiche responsabilmente convergano su soluzioni condivise e nel solo interesse generale di un sistema giudiziario efficace e giusto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 10 luglio 2021)auspica che le forze politiche responsabilmentesu soluzioni condivise e nel solo interesse generale di un sistema giudiziario efficace e giusto L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze, Congresso Magistratura democratica: Ermini, confido partiti convergano su riforme - controradio : Ermini: “Questione morale in magistratura mina democrazia” - FirenzePost : Firenze: magistratura democratica fa autocritica. Magistrati indagati, si è aperta grave questione morale - firenze_fiera : Dal 9 all’11 luglio 2021 Firenze Fiera ospita presso il Palazzo dei Congressi il XII Congresso nazionale di Magistr… - riccardorescio : I&f RotoWeb Illustrato Giovedì 8 luglio, al Palazzo dei Congressi, Piazza Adua 1, Firenze Conferenza stampa per la… -