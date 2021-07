Europei: a Roma per finale maxischermi e monumenti transennati (Di sabato 10 luglio 2021) Contingentamento degli accessi alle fan zone, con servizi di incanalamento dei tifosi ad ampio raggio e prenotazione obbligatoria, transennati alcuni monumenti al centro della Capitale. Massima ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) Contingentamento degli accessi alle fan zone, con servizi di incanalamento dei tifosi ad ampio raggio e prenotazione obbligatoria,alcunial centro della Capitale. Massima ...

Advertising

matteorenzi : Pronte le prime copie di #ControCorrente. Nei prossimi giorni partiamo con le anticipazioni. Prime presentazioni lu… - AnsaRomaLazio : Europei: a Roma per finale maxischermi e monumenti transennati. Sorvegliate fan zone. Stop a vetro da domani mattin… - CasilinaNews : Roma. Info orari del trasporto pubblico per la finale degli europei. Sospeso lo sciopero previsto per il 12 luglio… - ThomasMestre : @GFI65 Sono cifre di mercato. Il pippone De Gea prende 12, Oblak dell'Atletico lo stesso, e nessuno di loro gioca g… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Italia, in caso di vittoria breve tour per gli Azzurri a Roma su un pullman scoperto -