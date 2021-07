Djokovic batte Shapovalov, è in finale con Berrettini: guarda il meglio del match (Di sabato 10 luglio 2021) Nole soffre le insidie del mancino canadese ma riesce a superarlo, domenica sarà il rivale dell'azzurro nella finale di Wimbledon. guarda il meglio della gara Leggi su video.gazzetta (Di sabato 10 luglio 2021) Nole soffre le insidie del mancino canadese ma riesce a superarlo, domenica sarà il rivale dell'azzurro nelladi Wimbledon.ildella gara

Advertising

WeAreTennisITA : MATTEO, C'È NOVAK PER TE ?? Djokovic batte Shapovalov grazie all’esperienza e salvandosi molte volte da situazioni d… - ArmandaGelsomin : RT @Adnkronos: #Wimbledon, Djokovic batte Shapovalov: sfida con #Berrettini in finale. - giomo2 : Djokovic, è finale con Berrettini: Nole soffre ma supera Shapovalov - LG_1974 : @insopportabile @Wimbledon @MattBerrettini @Vivo_Azzurro @Italbasket Curiosi incroci: @Italbasket batte la #Serbia,… - bassarelli : RT @WeAreTennisITA: MATTEO, C'È NOVAK PER TE ?? Djokovic batte Shapovalov grazie all’esperienza e salvandosi molte volte da situazioni di sv… -